Михалков выступил с критикой в адрес Поклонской и защитил Учителя

Известный российский режиссер, обладатель «Оскара», Никита Михалков встал на сторону Алексея Учителя в его конфликте с Натальей Поклонской из-за фильма «Матильда».
Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, Михалков назвал происходящее вокруг картины «абсурдом» и заявил, что нельзя судить и критиковать то, чего ты никогда не видел. «Да как вообще можно говорить о каких-то запретах лишь потому, что тебе не нравится картина? Это чистой воды безумие. Тем более, что ты ее не видел никогда. В этом весь конфуз и это безумие. Я сам составлю свое мнение, но только, когда посмотрю фильм», заявил режиссер. По его словам, самой большой глупостью и бредом ему кажется то, что Поклонской Учитель предложил просмотреть этот фильм, однако она упорно отказывается от такого предложения, поэтому и все вопросы можно смело снять с обсуждения.
Напомним, что причиной конфликта стало то, что Поклонская узнала о сюжете фильма – в нем рассказывается о романе Николая Второго и балерины Кшесинской. Как известно, Поклонская страдает болезненной любовью к мертвому царю и всячески отрицает эту связь, как будто она была лично знакома с царем.