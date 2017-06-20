Эксперт объяснил, чем могут обернуться массовые протесты в России

Олег Жданов, известный военный эксперт, высказал мнение о том, что в случае обострения протестных акций в России, из оккупированных районов Донбасса может хлынуть нелегальное оружие.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, по словам эксперта, если протесты в России продолжатся, а также польется новая кровь, из зоны военных действий на Донбассе начнут вывозить оружие, и РФ станет основной точкой, куда попадет это вооружение. По мнению Жданова, российское руководство было об этом осведомлено еще три года назад. «Россия, когда входила в Украину в 2014 году, она, очевидно, предусматривала, что здесь будет куча бесконтрольного оружия. Ведь вдоль границы с Украиной на территории России создана целая система блокпостов и укреплений именно для фильтрации населения, которое пересекает границу в направлении России», заявил Жданов.
Эксперт отметил, что власти России знали о том, что такой сценарий возможен при обострении протестной ситуации в РФ, и оружие хлынет туда потоком с Донбасса.