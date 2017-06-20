Климкин: с помощью Австрии Путин хочет ослабить европейский проект

Компании Австрии не стали бы отказываться от снятия антироссийских санкций, поскольку им выгоден бизнес в России, а российскому президенту Австрия очень нужна для того, чтобы ослабить европейский проект.
Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Profil рассказал Павел Климкин, министр иностранных дел Украины. По его словам, сейчас ситуация меняется – несколько лет назад австрийские компании могли заработать хорошие деньги в РФ, однако цены на нефть обвалились, и те, кто считает, что после снятия санкций все вернется на свои места, сильно ошибается. «Многие граждане ЕС еще не думают об опасности, но в Украине пять лет назад было так же. Тогда никто у нас не думал, что Россия введет войска в Крым и другие части Украины. Если бы мы уже тогда хорошо вслушивались в сигналы из Москвы, то могли бы распознать дальнейшую войну. Это я могу рекомендовать Европе: делайте выводы из наших ошибок», отметил глава МИД.
По его словам, остается открытым вопрос о том, станет ли Европа и дальше терпеть российскую агрессию.