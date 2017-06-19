Россия на грани катастрофы: эксперт рассказал, как санкции Запада «воспитывают» Путина

Эксперт военной сферы Алексей Арестович в интервью журналистам «Обозревателя» заявил, что санкции, которые страны Запада ввели по отношению к России, способствуют «уничтожению цивилизационных перспектив страны», а это весьма опасно, принимая во внимание жесткую конкуренцию, существующую между странами. Об этом сообщает replyua.net. В ответ на вопрос, на самом ли деле экономические ограничения являются действенным методом для сдерживания российской агрессии, Арестович сказал: «Безусловно, сдерживание очень сильное. Это в действительности катастрофа».
Арестович пояснил: «Каким образом санкции действуют? В течение первых двух лет ничего не было, все смеялись, но на третий год эксперты уже начали осознавать, что что-то не то, на пятый год уже и не специалистам становится ясно, что ой-ой-ой. А через семь лет уже и граждане понимают, что все очень серьезно».
Военный эксперт отметил, что «из-за санкций отсекаются возможности, которые, если их реализовать, помогли бы России стать сильнее. К примеру, добыча газа и нефти в труднодоступных местах – на шельфе, в сибирских условиях. Они такой возможности теперь лишаются», - добавил аналитик.