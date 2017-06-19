Социолог: Оливер Стоун прославляет Путина отнюдь не бескорыстно

Игорь Эйдман, известный российский социолог, в блоге на Гордоне пишет о том, что культовый режиссер Оливер Стоун в своем фильме о Путине прославляет российского президента не просто так, ведь на самом деле он должен был ненавидеть российского главу, сообщает replyua.net.
«Путинские сказки о несвязанных с властью российских олигархах, живущих по справедливым законам и заработавших деньги своими талантами, могут вызвать у нормального россиянина только гомерический хохот. В нашей стране даже дети знают, что Путин сделал миллиардерами множество своих дружков, соседей по кооперативу "Озеро", соучеников, партнеров по дзюдо и даже, наверное, по играм в песочнице. Однако создателей фильма это не смущает. Ведь он рассчитан прежде всего не на россиян, а на западных недовольных, которых Кремль хочет использовать в своих целях. Многие из них готовы купиться на любые сказки о новой путинской России», пишет социолог.
По его словам, Стоун неплохо заработал на своем фильме, хотя и он, и все остальные «западные бунтари» со своими убеждениями должны ненавидеть Путина.