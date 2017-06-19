Эксперт пояснил, произойдет ли социальный взрыв при Путине

Андрей Бузаров, известный эксперт-международник, высказал мнение о том, что при правлении Путина в России никогда не произойдет социальный взрыв, поскольку власти хорошо контролируют все процессы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бузаров подчеркнул, что для каждой авторитарной системы власти существует определенная система управления, и руководство России хорошо контролирует протесты. «Это характерно не только для России. Это характерно, например, для Турции. Там более 50 тысяч арестов произошло после попытки переворота. А несколько дней назад был арестован руководитель представительства международной организации Amnesty International. Там Эрдоган совершенно ни с кем не церемонится», заявил международник.
По его словам, акции в России стали почти такими же, как в Турции, однако еще не масштабными, но все протесты находятся под контролем спецслужб, и социальный взрыв при Путине маловероятен, однако сам Путин уже понял, что сейчас нужно подумать, кто после него займет кресло президента, как ему придется уходить от власти.