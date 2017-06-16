Горькое похмелье: Орешкин рассказал, почему у россиян исчезла эйфория по поводу Крыма

В интервью журналистам «Апострофа» российский политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал состоявшуюся накануне пресс-конференцию главы Кремля Владимира Путина, передает replyua.net. Эксперт выразил мнение, что российская власть и жители этой страны уже успели нарадоваться аннексией Крыма, и сейчас начали пожинать ее плоды.
«Сколько еще будет продолжаться эта радость, что «Крымнаш»? Уже успели похмелиться и отрадоваться, а сейчас настало время собирать камни. На протяжении девяти месяцев 2014 года из российского бюджета на потребности Крыма было потрачено 125 млрд. рублей, спустя год – такая же сумма (хотя 30% суммы удалось погасить за счет местного бизнеса), в прошлом году - примерно столько же. У России все меньше и меньше денег, к тому же еще и санкции тяжелым грузом ложатся, а тут еще надо деньги тратить на «ДНР» и «ЛНР», для строительства Керченского моста. Таким образом, получается очень много», - уверен эксперт.
«В принципе, в российской государственной концепции, если у нас увеличилось количество территорий, – значит стали богаче. Однако, реальность совсем иная – вроде и Крым такой прекрасный себе забрали, «вернули русские земли», но после этого ухудшилась жизнь: подорожали продукты, а зарплаты снизились. Совершенно ясно, что за удовольствия надо платить", - сообщил Орешкин.