Сеть поразило лицемерное заявление Путина об «украинском и русском народе»

Интернет-пользователи активно обсуждают недавнее заявление российского президента Владимира Путина, согласно которому, украинцы и россияне являются «просто близкими родственниками». Как передает replyua.net, соответствующая точка зрения российского лидера прозвучала в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, передают «РИА Новости».
«Нас с Украиной много тысяч нитей связывают. Я искренне убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же», – отметил Путин. В том числе, глава российского государства призвал обратить внимание на СССР. «Достаточно вспомнить, что на протяжение нескольких десятков лет самые важные должности в Советском союзе занимали выходцы из Украины», – заявил Путин.
Более того, российский глава подчеркнул, что информация о вероятном подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году стала неприятной неожиданностью для России. В связи с этим, Путин вспомнил переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко о прекращении войны на Донбассе. Глава российского государства сообщил, что постоянно поддерживал связи со своим бывшим американским коллегой Бараком Обамой, обсуждая ситуацию в Украине.