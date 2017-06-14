Блогер: новий неприємний сюрприз для Путіна від США

Здається, у Вашингтоні не збираються зупинятись на простій констатації того факту, що їх стосунки з Кремлем досягли абсолютного дна, і збираються ще наростити протистояння з РФ, - про це replyua.net стало відомо з допису Лідії Гайдай, які на персональній сторінці в соціальній мережі у режимі реального часу публікує новини з того боку Атлантики.
Так, за словами блогера, кілька хвилин тому з’явилась інформація про підсумки голосування у Сенаті США. Зокрема, конгресмени розглядали питання про те, чи варто розширювати санкційні обмеження проти Російської Федерації. Дев’яносто сім сенаторів висловились «за» і лише двоє проголосували «проти».
Нагадаємо, у Вашингтоні наклали на Російську Федерацію, її підприємства, фінансово-кредитні установи, майно та активи кілька хвиль санкцій. Незважаючи на примирливу риторику з боку президента США Дональда Трампа, представники законодавчої влади налаштовані щодо Москви доволі войовниче. Цей факт довелось констатувати кілька днів тому державному секретарю Рексу Тиллерсону, який назвав стосунки між Білим Домом і Кремлем найгіршими. Тим часом, український президент Петро Порошенко запланував офіційний візит до Вашингтону.