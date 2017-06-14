Кремль не хочет входить с Западом в «санкционное пике», - Песков

У России нет заинтересованности во вхождении в новое санкционное противостояние с Западом. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Представитель Кремля подчеркнул, что введение новых ограничительных мер не является выбором России. «Когда речь идет определенно о новых санкционных устремлениях наших партнеров, то мы бы не хотели вновь оказаться в «санкционном пике», - цитирует Пескова «Интерфакс».
Комментируя вероятность инициирования новых антироссийских санкций в американском Конгрессе, пресс-секретарь Владимира Путина отмерил, что давать оценку нужно тому, что уже «становится реальностью». Дмитрий Песков отметил, что в столице США за последнее время было озвучено «такое количество планов и устремлений, что за всеми не уследишь».
Ранее сообщалось, что американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий пришли к совместному решению о необходимости усиления санкций против России из-за вмешательства Москвы в президентские выборы, а также деятельности Кремля в ближневосточном регионе.