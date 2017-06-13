Убивця журналістки Політковської помер у російській тюрмі

Лом-Алі Гайтукаєв, засуджений за вбивство журналістки Анни Політковської, помер у виправній колонії в Вологодській області. Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі регіонального УФСІН. «Так це правда. Лом-Алі Гайтукаєв помер», - сказала начальник прес-служби УФСІН по Вологодської області Інна Македонська. За даними інформованого джерела, Гайтукаєв страждав хронічним захворюванням.
Раніше в «Новій газеті», де працювала Політковська, заявили, що дізналися про смерть Гайтукаєва зі ЗМІ та перевіряють цю інформацію. Заступник головного редактора Сергій Соколов зазначив, що знав про проблеми зі здоров'ям засудженого. «За нашою інформацією, у нього були серйозні проблеми з внутрішніми органами, і він постійно курсував між колонією для довічно засуджених і тюремною лікарнею», - сказав Соколов. Коментуючи припущення родичів Гайтукаєва про те, що він помер від тілесних ушкоджень, заступник головного редактора «Нової газети» не виключив і такого сценарію.
«Інформації з колоній для довічно засуджених практично не буває, але виключати нічого не можна», - сказав він. За його словами, відомо, що ще до вироку Гайтукаев мав серйозні конфлікти з кримінальними авторитетами.