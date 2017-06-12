Блогер: Навальный явно ведет свою собственную игру, которая контролируется лишь определенной частью Кремля

Как передает replyua.net, российский оппозиционны блогер Павел Шехтман на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что он не верит и даже, как он пишет, можно сказать знает, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный ведет игру в тесной связи и можно сказать под покровительством Кремля – разумеется не всего, а той его части, которую задолбали эскапады Путина.
«Я ни разу не верю, что Алексей Навальный является не более чем агентом Кремля и Лубянки. Он явно ведет свою собственную игру. Поэтому я никогда не поверю, что последний ход Навального – это часть рассчитанной провокации по заданию Кремля и Лубянки. Провокации, рассчитанной на ликвидацию протестного движения. То есть нас хотят убедить, что Навальный по заданию Лубянки занялся политическим самоубийством. Это бред», – считает блогер.
Отметим, сегодня в Москве проходит очередной антикоррупционный протест, который организован командой Алексея Навального и приурочен к Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.