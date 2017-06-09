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Известный российский журналист отличился враньем об Украине

Известный российский журналист отличился враньем об Украине
Владимир Познер, известный в России журналист, принял участие в обсуждении на телеканале ВВС в британской столице, в ходе которых он успел произнести новые неправдивые высказывания касаемо Украины. Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице сообщила юрист Леся Василенко, которая во время съемок была оппонентом Познера. По ее словам, уже давно она не слышала такую явную ложь об Украине «Меня удивило то, что во время лондонских дебатов я пережила ощущения лета трехлетней давности», - написала юрист.

Например, Познер утверждал, что в России есть свобода слова, чего нельзя сказать об Украине, председателя Верховной Рады Андрея Парубия российский журналист назвал членом политсилы фашистского направления, а также обвинил Запад в намерении осуществить военное вторжение в Россию.

Леся Василенко добавила, что по результатам обсуждений 47% их участников заявили, что Россия должна быть изолирована, 48% отметили, что с Москвой все же нужно найти консенсус, и еще 5% заняли позицию нейтралитета. О своей поддержке позиции Василенко, решившей поспорить с Познером, заявил Юрист Максим Дижечко. Он назвал свою коллегу «своеобразным символом Украины».
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