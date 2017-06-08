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В России объяснили шутки Путина о геях

В России объяснили шутки Путина о геях
Леонид Радзиховский, известный российский публицист и журналист, заявил о том, что в последних заявлениях Владимира Путина о женщинах и гомосексуалистах нет ничего удивительного, поскольку это и есть «путинский стиль».

Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, Радзиховский отметил, что во время интервью Оливеру Стоуну Путин говорил о геях. «Что касается ответов Путина в интервью, то он всегда говорит в таком стиле. Ничего нового он не сказал: «Если бы у бабушки была борода, то это был бы дедушка», «Прежде, чем жениться, надо старую жену замуж выдать», заявил журналист. По его словам, в заявлениях президента проскальзывает доля презрительного сарказма и иронии по отношению к представителям сексуальных меньшинств, однако все это в гранях разумного и допустимого, но стиль Путина по-прежнему не меняется.

«Вообще, это выглядит довольно странно. Я не знаток творчества Стоуна, но то, что я о нем читал, говорит о том, что он такой крайний левак. Запредельный левак. С позиции крайнего левака шутки по поводу гомосексуалистов и женщин выглядят очень странно», добавил журналист.
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