Поярков: дела у Путина совсем плохи

Сергей Поярков, известный украинский художник, считает, что заявления российского президента стали слишком хамскими и наглыми, но они рассчитаны только на аудиторию в России.
Как сообщает replyua.net, такое мнение Поярков высказал в комментарии Гордону. «Когда у человека все хорошо, он становится великодушным, игривым и прибегает к какому-то изобретательному сарказму. Когда же все плохо, он начинает хамить. Это касается и Путина. Любой дурак, когда ему плохо, хамит. Судя по той степени хамства, которую позволяет себе президент РФ, с делами у него все очень плохо. Раньше, когда у него все было в порядке, он давал более сдержанные комментарии и интервью. Риторика была совсем другой. А сейчас ему нечего терять», отмечает художник. По его словам, хамские высказывания российского главы всегда срабатывают только для внутреннего потребления, но успеха от таких заявлений во внешней политике точно не будет.
«Интересно и то, что дело же не только в Путине – все российское общество превращается в быдляче-хамящий неадекватный комок людей. Проблема в том, что само российское общество допустило Путина к власти, сделало его своим лидером, который в глазах цивилизованного мира превратился в посмешище», считает Поярков.