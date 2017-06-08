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Россияне не знают, какой праздник отмечают 12 июня

Россияне не знают, какой праздник отмечают 12 июня
Сотрудники Левада-Центра провели новый опрос среди россиян и узнали, что многие граждане РФ не знают, какой праздник отмечается в стране 12 июня.

Как передает replyua.net, лишь 49 процентов опрошенных заявили о том, что 12 июня – это День России, и в этот день была принята декларация о государственном суверенитете. 32 процента опрошенных россиян заявили, что 12 июня они отмечают День независимости, а три процента российских граждан ответили, что речь идет о праздновании принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Два процента уверены, что в этот день в России отмечают годовщину выборов первого российского президента, еще три процента заявили, что вообще не знают о таком празднике, а 11 процентов отметили, что о празднике слышали, но не помнят, что именно отмечают в РФ 12 июня.

Отвечая на соответствующий вопрос, 60 процентов россиян высказали мнение, что эта независимость пошла в целом на пользу России (год назад 56 процентов). О том, что независимость повредила России, сказали 16% респондентов (21 процент в 2016 году). Затруднились ответить 24 процента участников опроса.
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