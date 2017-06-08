Журналист: Россия может первой ввести визовый режим с Украиной

Роман Цимбалюк, украинский журналист, работающий в Москве, предположил, что Россия может ввести визовый режим намного раньше, чем это сделает Украина.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Цимбалюк отметил, что сейчас идут разговоры на высшем уровне о мерах взаимности, а в Украине этот вопрос поднимают лишь некоторые парламентарии, от которых абсолютно ничего не зависит. «Сейчас мало кто помнит, но перейти исключительно на въезд в Россию по загранпаспортам для украинцев планировали первыми именно россияне, но скорректировали это решение в ходе войны. А Украина на такой шаг пошла очень оперативно», отметил Цимбалюк.
По его словам, у Москвы хватит воли на это в случае, если появится желание, и такое решение станет вредным для простых людей, но вполне уложится в логику тех, кто захочет «пожить отдельно». Цимбалюк даже не исключил, что он станет самым первым украинским гражданином, который может получить российскую визу.