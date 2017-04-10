Російський карикатурист висміяв крах надій Путіна

Відомий російський художник Йолкін Сергій у своїй новій карикатурі відобразив розчарованість російського диктатора Володимира Путіна в укладанні угоди з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ілюстрацію у понеділок, 10-го квітня, було опубліковано на сторінках видання «DW», передає replyua.net.
«Сьогодні Сполучені Штати Америки активно обговорюють можливість запровадження нових антиросійських санкцій у зв’язку з тим, що президент РФ Володимир Путін продовжує підтримувати кривавий режим урядових військ президента Сирії Башара Асада, який продовжує вибивати мирне населення країни. Схоже, що надії Путіна на тісну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом були порвані на шматочки», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, після хімічної атаки урядових військ Асада по місту Ідліб, в результаті якого загинуло щонайменше 80 людей, глава Білого дому Дональд Трамп віддав наказ двом своїм бойовим кораблям знищити військову авіабазу, з якої було здійснено виліт смертоносних асадівських літаків. Через деякий час у РФ заявили, що розчаровані таким кроком з боку Сполучених Штатів. В той самий час Вашингтон закликає Кремль припинити підтримувати Асада.