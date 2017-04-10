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"Змінити полярність": Макмастер закликав Путіна зупинити агресію в Сирії

"Змінити полярність": Макмастер закликав Путіна зупинити агресію в Сирії
Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Герберт Макмастер закликав Російську Федерацію припинити підтримувати «кривавий режим» урядових військ президента Сирії Башара Асада. Про це у понеділок, 10-го квітня, повідомляє видання «УП» з посиланням на «Fox News», передає replyua.net.

«Сьогодні влада Російської Федерації має себе запитати: що ми тут робимо? Навіщо підтримуємо цей кривавий режим, в результаті якого гинуть невинні люди з власного населення? Для цього кривавий режим Асада використовує найжорстокіші види зброї», - наголосив представник Дональда Трампа.

В той самий час Макмастер зауважив, що сьогодні ввесь цивілізований світ бачить Російську Федерацію як союзника сирійського режиму Асада. Але при цьому Росія могла б вирішити всі проблеми в регіоні. «Я вважаю, що наразі світ сприймає Російську Федерацію як частину проблеми. Я переконаний, що вона могла б відіграти абсолютно протилежну роль», - зазначив він. Як повідомлялося раніше, 4-го квітня урядові війська Асада здійснили ракетний удар по місту Ідліб, скинувши при цьому декілька хімічних бомб масового ураження. Пізніше США нанесли ракетний удар по авіабазі Асада.
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