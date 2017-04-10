Пєсков заявив, що Путін не зустрінеться з Тіллерсоном

Під час робочого візиту до Москви державного секретаря Сполучених Штатів Америки Рекса Тіллерсона 12-го квітня поточного року зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним не запланована. Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков під час розмови з кореспондентами, пише російське інформаційне агентство «ТАСС», передає replyua.net.
«На даний монет ми ніякої зустрічі не анонсували. У графіку президента Володимира Путіна даної зустрічі немає», - заявив Пєсков. Такими словами він відповів на питання журналіста про те, чи готується російський диктатор прийняти американського представника. В той самий час Пєсков наголосив, що держсекретар США Рекс Тіллерсон прибуде до Росії для того, щоб зустрітися з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
При цьому він пообіцяв, що якщо така зустріч буде погоджена, то пресу про це неодмінно проінформують. В той самий час один із журналістів поцікавився, чи може США розцінювати відмову Путіна від зустрічі з Тіллерсоном як сигнал для Вашингтона. «Не розумію суті вашого запитання», відповів Пєсков. Як відомо, 12-го квітня держсекретар Рекс Тіллерсон має прибути до Москви.