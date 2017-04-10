Відомий фінансист озвучив новий страшний прогноз щодо Путіна

У відповідь на загрозу посилити санкції США Кремль може завдати удару по Росії. Як передає replyua.net, таку думку «Обозревателю» висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович. Відповідаючи на питання, чи можлива «асиметрична» відповідь Путіна на загрози Білого дому у вигляді удару по українській армії, він заявив: «Путлер вдарить не по Україні, а по Росії, як відповідь». «Власне, перший удар вже стався в Санкт-Петербурзі», - зауважив він, маючи на увазі теракт в метрополітені.
«Я думаю, що він піде на більшу, і після наступних самодіверсій введе надзвичайний або військовий стан і скасує вибори», - спрогнозував Рабинович. «Я даю цьому сценарію 50-60% ймовірності», - сказав він.
Нагадаємо, що журналіст Євген Кисельов висловив переконання, що те, що Дональд Трамп, глава Білого дому, дав наказ випустити 59 крилатих ракет, свідчать, що Путін провалив свою зовнішню політику не тільки мідним тазом, а таким місцем, чию назва, на жаль, не може бути вимовлене вголос, хоча все його знають. Більш того, продовжив Кисельов, політика Путіна провалилася не тільки в Сирії, а й на інших майданчиках.