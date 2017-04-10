Кремль готує нову тактику проти України - експерт

У Кремлі вже більше не вірять в успіх військової операції проти України та мають наміри змінити тактику ведення агресії. Про це під час розмови з журналістами видання «ЛІГА» заявила російський політолог, дослідник Королівського інституту міжнародних відносин Шевцова Лілія, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день путінський режим шукає заміну військовій тактиці у війні з Україною. Сьогодні російська нація у своїй більшості не хоче воювати проти України. Таку позицію займає 64% населення. В той самий час кожен четвертий росіянин хоче, щоб Україна стала підконтрольна Росії. Сьогодні громадяни Російської Федерації більше не хочуть жертвувати собою заради примарних ідей Кремля. І державна влада це чудово розуміє», - зазначила вона.
В той самий час експерт наголосила, що Кремль намагається всілякими способами відволікти увагу світу від проблем України. «Путін, використовуючи Сирію, спробував відволікти увагу від України. Однак це йому не вдалося. Саме тому російський диктатор шукає нові тактики для України. Він розуміє, що такий Донбас, який він є на сьогодні, ніяк не «впихнеш» назад в Україну. Скоріше за все Путін захоче легалізувати та визнати терористичні «ДНР» та «ЛНР», - зауважила Шевцова.