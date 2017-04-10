Міхалков назвав учасників протесту проти Медведєва "гарматним м'ясом" та "виродками"

Через кілька тижнів після того, як по території Російської Федерації пройшли мітинги проти корупції у владі, відомий своїми прокремлівськими поглядами російський режисер Микита Міхалков різко розкритикував та образив учасників та організаторів акцій. Про це у понеділок пише видання «Обозреватель», передає replyua.net.
Він провів паралелі між подіями, які відбулися у січня 1905 року та отримали назву «кривава неділя», коли за офіційними даними було розстріляно більше сотні простих робітників, та нещодавніми протестами проти російського прем’єра Дмитра Медведєва. «Більше ста років тому промисловці були готові йти на поступки працівникам, однак переговори були перервані. Саме так ліберали намагалися завершити всі ті скандали на вулицях масовим кровопролиттям. А вже в наший час, два тижні тому, подібна ситуація відбулася по всій території Росії. За фінансування Заходу, люди повиходили на вулиці та почали влаштовувати безлад», - каже Міхалков. За його словами, «їх повиганяли на вулиці як гарматне м'ясо». Також він називає людей, які брали участь у протестах, «ляльками» та навіть «виродками». «У 93-му також було щось подібне. Тоді виродки вийшли на вулиці з єдиною метою – грабувати та убивати», - додав російський режисер.