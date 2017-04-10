Витрачати час на Ходорковського українцям не варто – журналіст

У своєму блозі журналіст Сергій Бережний відзначає, що дивитися або коментувати те, що в черговий раз сказав Ходорковський, - це абсолютно марне заняття, передає replyua.net.
«У мене зараз немає жодного серйозного сценарію, в якому його позиція мала б значення. Раніше були, він міг, наприклад, виявитися цікавим союзником і лобістом, якби продовжував підтримувати в Європі ідею ліберальної трансформації пострадянських держав. Цей період у нього був, і щодо перспектив України він висловлювався щодо оптимістично. Але тепер Михайло Ходорковський зосередився на російському політичному дискурсі, абсолютно справедливо вважаючи, що при нинішньому стані умов практичного лібералізму там робити нічого. Яке відношення це має до нас? Та ніякого. Жалкувати про нього як про не відбувся союзника нерозумно, ображатися на нього за це - тим більше. Подумаєш, надії не справдилися, ще один сторонній виявився-таки стороннім», - наголосив він.
Бережний пропонує домагатися Україні досягнень в економіці, замість того, щоб витрачати час на абсолютно безглузді спроби перевиховати або переконати Ходорковського. «Мені особисто він не потрібен навіть перевихований, - підкреслив Бережний.