Портніков спрогнозував конфлікт між РФ та США

Через загострення військових дій у Сирії Сполучені Штати та Російська Федерації можуть розв’язати конфлікт між собою. Про це у понеділок, 10-го березня, розповів журналіст та публіцист Віталій Портніков, передає replyua.net.
«Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі «Великої сімки» хоче запропонувати запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Для того, щоб Росії цього уникнути, Путіну потрібно негайно перестати підтримувати режим сирійського президента Башара Асада та вивести свої війська з території Сирії. Джонсон демонстративно відмовився від візиту до Москви після хімічної атаки урядових військ режиму Асада, щоб показати своє ставлення до Росії. Цим самим він хотів дати дорогу державному секретарю Сполучених Штатів Рексу Тіллерсону висловити позицію цивілізованого світу під час візиту до РФ», - зазначив експерт.
«Сьогодні у Москві Джонсона вже назвали «безвідповідальним яструбом», який хоче впливати на «миролюбну політику» Російської Федерації. Але британський дипломат ніяк не «яструб». Він просто показав позицію Європейського союзу та його ставлення на хімічну атаку режиму Асада та його підтримку путінським режимом», - наголосив Портніков.