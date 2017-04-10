«На Донбасі щодня мочать наших людей, потрібно завдати удар крилатими ракетами по Україні»: - заява російського пропагандиста Проханова

Під час прямого ефіру одного з політичних ток-шоу російський пропагандистський письменник Олександр Проханов запропонував Кремлю почати інтенсивне бомбардування територію України, передає replyua.net. Таким чином, вважає письменник, Москва може завдати симетричну відповідь на нещодавній обстріл військами США сирійської військової бази. Окрім цього, на думку Проханова, потрібно, щоб РФ здійснила поставку додаткових комплексів ППО С-400 у Північну Корею.
«Повинна бути розміщена додаткова кількість С-400 в Сирії. Можливо, це буде додаткова частина зенітно-ракетних комплексів, а можливо, С-300, в Північній Кореї, оскільки після цього удар може бути здійснено по ракетно-ядерних силах у Північній Кореї. А вже після цього, незважаючи на крики, з нашої сторони повинен бути завданий удар крилатими ракетами по установках залпового вогню і артилерійських підрозділах на Донбасі, тому що там кожного дня молотять наших людей», - заявив Проханов.
Коментуючи заяву пропагандиста, російський блогер Володимир Голишев заявив, що це повна нісенітниця, і що в Україні повністю готові до такого розвитку подій.