Муждабаев: это уже острая стадия, и тут нужны только санитары

Журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявление скандального российского писателя Эдуарда Лимонова, отметив, что речь идет уже об острой стадии, и здесь требуются санитары, сообщает replyua.net.
Муждабаев ссылается на новость, размещенную на одном из новостных ресурсов. «Эдуард Лимонов предлагает России уничтожить США. В своем ЖЖ скандальный писатель пишет о том, что Россия с помощью своих союзников, а их у РФ, по мнению писателя, немало, должна приступить к работе по разрушению Соединенных Штатов. Между нами говоря, между своими, России пора брать курс на разрушение США, отметил Лимонов», сообщает издание. По мнению Лимонова, речь не идет об уничтожении простых американцев, поскольку это «бесчеловечно», нужно уничтожить само государство.
«России надо нацелиться на территориально-государственный распад США, и для этих целей найдется немало союзников. Пока это агрессивное государство существует, мира на планете не будет. Карфаген должен быть разрушен», написал Лимонов в ЖЖ. Напомним, что ранее российский писатель заявил, что разочаровался в Трампе и его политике.