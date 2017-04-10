Радзиховский: Путину нужно многое доказывать, и он усилит военную поддержку режима Асада

Леонид Радзиховский, известный российский журналист, считает, что после ракетного удара США по военной базе в Сирии Владимир Путин усилит военную поддержку Башара Асада, а Трамп продолжит набирать очки в США, доказывая, что он не «соплежуй» и не Обама, а «конкретный пацан».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, журналист отмечает, что произошедшие события очень невыгодны Асаду, и теперь все проверят, какие границы для себя установил Путин. «Естественно, он сильно возмущен, но не Асадом и не Сирией, которая России нужна как прошлогодний снег, а тем, что его не уважают и не разговаривают на том языке, на котором он хочет. Путин усилит поддержку Асада, однако он уже получил сильный щелчок. На репутацию и всесильность Путина в РФ это никак не повлияет. По телевизору скажут, что Трамп просто выживший из ума козел», пишет Радзиховский.
По его мнению, если Тиллерсон будет в Москве и обменяется улыбками с Лавровым, завтра по телевизору уже объяснят, что Трамп – это настоящий американский парень, и он хочет подружиться с Россией.