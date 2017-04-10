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Бабченко: я всегда смеюсь, когда Путин рассказывает о создании частных военных компаний

Бабченко: я всегда смеюсь, когда Путин рассказывает о создании частных военных компаний
Аркадий Бабченко, известный российский военный журналист, считает, что на войну на Донбасс или в Сирию можно заманивать только специалистов, причем за огромные деньги, или же совершенно необразованных людей. Как сообщает replyua.net, об этом журналист пишет на Thequestion.ru.

«В армии служат не самые образованные слои общества, и это большая проблема. Когда беседуешь с этими людьми, складывается впечатление, что разговариваешь с детьми. Но они по-своему мужики хорошие, однако живут в своем мире. Критическая оценка информации там напрочь отсутствует. Кто едет на войну за деньгами, - это совершенно другая прослойка. Среди них чаще встречаются образованные. Им очень хорошо платят. А вы знаете, что у нас есть контора «Луком-А»? Дочка Лукойла, которая охраняет скважины в Ираке. Там зарплата 6 тысяч долларов, требования – высшее образование и знание английского. Поэтому я всегда смеюсь, когда Путин говорит о необходимости создания частных военных компаний, причем последние лет десять», отмечает Бабченко.

По его словам, в обычной жизни все живут просто, но на войне начинают читать все подряд, там начинается информационный голод.
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