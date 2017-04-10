Путин потерпел огромное фиаско во внешней политике – Киселев

Известный журналист Евгений Киселев в своей статье для «Эхо Москвы» высказал мнение, что нанесение Вашингтоном ракетного удара по базе, на которой размещаются сирийские правительственные войска, стало окончательным провалом внешнеполитического курса президента России Владимира Путина, передает replyua.net.
По мнению эксперта, то, что Дональд Трамп, глава Белого дома, дал приказ выпустить 59 крылатых ракет, свидетельствуют, что Путин провалил свою внешнюю политику не только медным тазом, а таким местом, чье название, к сожалению, не может быть произнесено вслух, хотя все его знают. Более того, продолжил Киселев, политика Путина провалилась не только в Сирии.
Журналист напомнил, как после новости о победе Трампа на выборах американского президента в Кремле буквально ликовали, однако и здесь Путин проиграл: мало того что Трамп не планирует отменять введенные его предшественником Бараком Обамой санкции, так еще и не исключает их усиления, если в Сирии будет обостряться ситуация. А это, уверен Евгений Киселев, можно считать самым большим провалом российского президента за весь период его пребывания при власти. « Хочу напомнить, что Вашингтон, вопреки надеждам Москвы, не намерен признавать аннексию Крыма. Сам Трамп настаивает на необходимости вернуть полуостров Киеву. К тому же, президент США намерен восстановить отношения с Китаем, и, как видно, в Пекине на это тоже положительно смотрят», - подчеркнул Киселев.