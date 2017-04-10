Росія готує проти України підступний план – експерт

Офіційне введення блокади Донбасу може бути частиною нової стратегії Кремля для розчленування України. Таку думку в інтерв'ю виданню «Апостроф» висловив науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House (Великобританія) Джеймс Шерр, передає replyua.net.
Експерт звернув увагу на схожість дій російської влади в Абхазії, підкресливши, що президента Порошенка фактично змусили піти на введення блокади ОРДЛО.
«Нова стратегія ґрунтується на поділі. У Кремлі створили ситуацію, коли Порошенко був зобов'язаний ввести офіційну блокаду. І результат спричинить за собою економічні збитки для України. Можна сперечатися щодо того, перебільшуються чи наслідки цього, але в будь-якому випадку економічна шкода буде, і росіяни можуть примножити ці збитки», - пояснив він. Шерр також зазначив, що кремлівські агенти тісно працюють з деякими групами впливу всередині України, щоб придумати «альтернативні варіанти вирішення» ситуації в країні. Що мало б виглядати як компроміс, але насправді це захищає російські інтереси. І це покликане, звичайно ж, дестабілізувати нинішню систему влади всередині України, вважає експерт.