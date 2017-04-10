Соловей: для россиян террористическая угроза является абстрактной, и их уже ничто не отвлечет от экономических проблем

Валерий Соловей, профессор и доктор исторических наук, считает, что антитеррористическая повестка в РФ уже не способна отвлечь россиян от экономических проблем, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь.
По мнению историка, повестка безопасности является очень сильной, и специалисты уверены, что она может вытеснить любую другую проблему, однако не в России. «Проблема заключается в том, что Россия длительное время живет под угрозой терроризма, около двадцати лет, и у нас уже сформировалось чувство какой-то терпимости. Терроризм стал абстрактной угрозой. Реальной угрозой теперь является экономический кризис, поскольку практически у каждого жителя РФ снижаются доходы, и это касается каждого, - отсутствие экономических перспектив. Кризис держит за глотку похлеще любого террориста», подчеркнул Соловей.
По мнению профессора, если российские власти собираются строить политику на повестке безопасности, они должны признать, что борьба с терроризмом не была успешной. Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, погибли 13 человек.