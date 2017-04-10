Нусс: новые мощные удары по России

Павел Нусс, известный политический аналитик, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что России были нанесены мощные удары, передает replyua.net.
По словам Нусса, всего лишь за одни сутки Россия получила сразу два сильных удара. «Геостратегический удар по РФ нанесли президент Порошенко, Украина и Евросоюз. Голосование Европарламента по либерализации визового режима является самой яркой победой Украины в политико-дипломатическом сражении с Россией. Результаты этого голосования продемонстрировали, что «мощное пророссийское лобби» в Европе не работает, и оно существует только в больном воображении россиян, пораженных пропагандой», пишет аналитик. По его словам, вторым ударом стал приказ Трампа о ракетных ударах по военной базе в Сирии.
«Трамп этим решением продемонстрировал не только решительность, но также нетерпимость к варварским методам России и Асада, но и технологическое, военное и финансовое превосходство Соединенных Штатов над Россией», отмечает Нусс. Аналитик также добавил, что теперь можно говорить о том, что Трамп будет решать сирийский вопрос, исходя только из интересов США, о том, что вероятность предоставления Украине летального оружия резко возрастает.