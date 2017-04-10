Блогер: живу в России, но не могу ассоциировать себя с этой страной

Александр Тверской, известный российский блогер, заявил о том, что в России в принципе невозможен Майдан, и именно по этой причине Россия не достойна уважения.
Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Тверского в эфире Обозревателя. «Да, я живу в России, но не могу ассоциировать себя с этой страной, я не чувствую сопричастности к людям, живущим здесь. У меня другое мироощущение, другой менталитет, другие чувства и мысли. Мы не выбираем, где нам родиться, и, как минимум, только поэтому я уже никому ничего не должен. Чтобы уважать место, где ты родился, нужно, чтобы это государство заслужило твое уважение. РФ, напротив, заслуживает только презрения в глазах каждого здорового человека», заявил блогер. По его словам, это особенно проявляется по внешним делам России.
«Украинцы избавились от пут советского уродства, и этот факт стал для меня определяющим по отношению к Украине. Россия не способна на такое. Невозможен здесь Майдан. И эта разница очевидна. Я очень уважаю украинцев за их несгибаемую волю», подчеркнул Тверской.