Всероссийское разочарование в президенте США Трампе включает у наблюдателя кучу литературных реминисценций – от «Ревизора» до архивариуса Коробейникова. «Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его обманули с такой дьявольской простотой...». Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и общественный активист Карл Волох.
«Думаю, самым болезненным и предательским для Путина с пацанами заучит пушкинский пассаж «Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад», но это, если они читали что-то сверх Мурзилки и учебных пособий по спецоперациям», – написал Карл Волох.
Так, украинка за происхождением, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что президент США Дональд Трамп обманул не только лидера россиян Владимира Путина, но и весь российский народ, которые связывали с Трампом большие надежды. По мнению Матвиенко, США под надуманным предлогом осуществила военную агрессию на территории Сирии и тем самым поставили под сомнение все ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве двух сверхдержав.