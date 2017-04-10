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Дипломат: сейчас Путин, как никогда близок к тому, чтобы показать свое истинное лицо – обычного жлоба и тюфяка

Дипломат: сейчас Путин, как никогда близок к тому, чтобы показать свое истинное лицо – обычного жлоба и тюфяка
Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент РФ Путин откровенно блефует. В международных отношениях он ведет себя как дворовый или там школьный Бузило – цепляется, прессует, представляет из себя крутого, но стоит проявить против такого бузили реальную силу становится понятно, что это лишь жалкое закомплексованное создание.

«Когда НАТО начало бомбардировки Югославии, российский премьер «Премьер Евгений Примаков летел в Вашингтон. Над Атлантикой он развернул самолет и вернулся в Москву, демонстрируя, что после применения силы против российского союзника Югославии ему не о чем говорить с США». Вот теперь сила (бомбардировка) применена не только против другого союзника России – Сирии, но фактически и против самой России», – отметил дипломат.

По его словам, на следующей неделе Москву должен посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Российская политическая традиция и имидж Путина должны были заставить их отменить визит. Если этого не произойдет, то Бузило, который только похвалился, что никто в мире ничего не может ему противопоставить, окажется обычным жлобом и тюфяком. Если же произойдет, то это просто будет бессильной злобой. Ведь ракеты таки попали в цели, и Россия ничего этому не смогла противопоставить. Это далеко не конец истории ни попыток России давить на мир, ни даже войны в Сирии, но сейчас ситуация для России выглядит очень некрасиво.
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