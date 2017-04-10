Російський політик прокоментував погрози Кремля на адресу Білого дому

Росія не зможе силою відповісти на дії США в Сирії і обмежиться загрозливими заявами. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній віце-прем'єр-міністр Росії Альфред Кох, інформує replyua.net.
«Навіть лінь шукати безкінечні заяви російських офіційних осіб, що небо над Сирією закрито нашими ППО і не тільки російські, але й сирійські ВПС надійно захищені, а іншим в сирійському небі - робити нічого. І якщо виникне якась загроза в сирійському небі, то вона тут же буде знищена нашими С-300 / С-400», - пише Кох.
Тепер, після атаки, здійсненої за ініціативи Трампа, зазначає він, офіційна Москва каже щось зовсім протилежне - нібито російські ППО захищають тільки російські аеродроми, але не сирійські, тому що радіус систем ППО цього не дозволяє (вони здатні захистити тільки на 30 - 40 км ). «Тепер Росія (спільно з Іраном) виступають із загрозливими заявами, що все, мовляв, Америка догралася, червона риска пересічена і якщо вона ще щось подібне виконає, то все її ракети будуть негайно знищені, «не дивлячись на особи». Я вже заплутався, яку брехню російських офіційних осіб вважати правдою тепер?», - каже Кох.