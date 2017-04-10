Охлобыстин: Трамп радует всех, всем нужна война

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Сирии, и, по его мнению, необходимо России начать ядерные испытания, чтобы спровоцировать Трампа на начало ядерной войны. Как передает replyua.net, об этом Охлобыстин заявил агентству RT.
«Война нужна всем. Всем очень нужна война. Уже оформилось и назрело. Представления о будущих баталиях у всех примерно одинаковые: все средства хороши, лишь бы не ядерная война. А после войны будут танцы и буфет. Однако что-то мне подсказывает, что без атомной войны уже не обойдется, и не стоит рассчитывать на танцы», заметил актер. По его словам, человечество приближается еще к одному финалу, и России необходимо потроллить Трампа, провести несколько ядерных испытаний в Тихом океане, чтобы они обязательно сопровождались прямой трансляцией от Первого канала и праздничным концертом.
Также Охлобыстин предлагает развернуть где-нибудь на Урале стремительное строительство бомбоубежища, рассчитанного на миллион человек, чтобы «американцы точно дошли до истерики, а Дональд Трамп нажал на ядерную кнопку».