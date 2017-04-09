валюта
СпецтемаКирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

У Міноборони Великобританії звинуватили Росію у хімічній атаці в Сирії

У Міноборони Великобританії звинуватили Росію у хімічній атаці в Сирії
Очільник британського міністерства оборони Майкл Феллон заявив, що Російська Федерація винна в загибелі мирних жителів в Сирії після того, як було здійснено хімічну атаку на провінцію Ідліб, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Таку позицію британський урядовець оприлюднив у власній публікації в виданні Sunday Times. Феллон зауважив, що Кремль несе не пряму відповідальність, а опосередковану, підтримуючи постійно режим чинного сирійського лідера Башара Асада. Керівник Міноборони Великої Британії наголосив, що Кремль мав достатньо можливостей та інструментів для припинення війни, однак російська влада цього не зробила. Також міністр схвалив дії Сполучених Штатів Америки, що завдали авіаудар по сирійській авіабазі. Майкл Феллон додав, що Башар Асад, як людина, яка травить власний же народ, не має права бути очільником країни.

Нагадаємо, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація, що держсекретар США Рекс Тіллерсон під час свого візиту до Москви 11-12 квітня представить Кремлю переконливі докази їх причетності до подій в Сирії.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

Срочно: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах
Важное за сутки
09 апр 2017
40102

Кирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

Война на востоке страны идет сразу по нескольким направлениям: военном, экономическом, дипломатическом, энергетическом. Сейчас боевики активизируют свою деятельность, потому что дипломатически Россия

09 апр 2017
15991

Трамп предупредил Путина, что будет, если экономически слабая Россия не прекратит гонку вооружений, – блогер

Фото, снятые после того, как США нанесли удар по территории Сирии, наглядно демонстрируют тот факт, что показательный удар «Томагавками» по авиабазе был не военной операцией, а политической

09 апр 2017
9358

Манн: Трамп сделал Путину предложение, «от которого невозможно отказаться»

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что перед лицом готовящегося сговора России, Ирана и ЕС, США приняли единственно правильное решение:

Последние новости

В ІДІЛ взяли на себе відповідальність за атаки в Єгипті

Трамп планує запровадження нових санкцій проти Росії

Блогер: МВФ хочет вытащить наши азартные игры из тени, вопрос – захотят ли украинцы?

Японскими городами колесят автобусы, работающие на воде и воздухе, а мы ждем, когда подешевеет топливо

Постпред США при ООН Никки Хейли открыто заявила о последних днях Асада

Держсекретар США скасував зустріч з російським президентом - ЗМІ

Манн: Трамп сделал Путину предложение, «от которого невозможно отказаться»

У Міноборони Великобританії звинуватили Росію у хімічній атаці в Сирії

Не з пустими руками: держсекретар США їде до Москви з доказами причетності РФ до хімічної атаки в Сирії

Блогер: ракеты «Томагавк» ударили не только по Асаду и Путину

Кількість жертв від вибухів в Єгипті зросла

Адміністрація Дональда Трампа може стати найжорсткішою за всю історію США, – дипломат

Трамп повідомив про можливість нової атаки на Сирію

У столиці збудують 2 сміттєпереробні заводи

Журналіст спрогнозував подальшу долю Путіна, якщо Трамп нанесе удар по Північній Кореї

Керівник «Нафтогазу» засмітив українців новиною щодо вартості газу

В Україні вдалося попередити вбивство молдавського олігарха

Інтриги Тимошенко проти уряду Гройсмана приречені на поразку, – експерт

Бабченко: Трамп ударил по Сирии, но не по рейтингу Путина

Эксперт: Украине нужно потушить «пожар» выборов в ДНР и ЛНР пока Россия занялась агитацией

 Новости за день