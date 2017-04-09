У Міноборони Великобританії звинуватили Росію у хімічній атаці в Сирії

Очільник британського міністерства оборони Майкл Феллон заявив, що Російська Федерація винна в загибелі мирних жителів в Сирії після того, як було здійснено хімічну атаку на провінцію Ідліб, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Таку позицію британський урядовець оприлюднив у власній публікації в виданні Sunday Times. Феллон зауважив, що Кремль несе не пряму відповідальність, а опосередковану, підтримуючи постійно режим чинного сирійського лідера Башара Асада. Керівник Міноборони Великої Британії наголосив, що Кремль мав достатньо можливостей та інструментів для припинення війни, однак російська влада цього не зробила. Також міністр схвалив дії Сполучених Штатів Америки, що завдали авіаудар по сирійській авіабазі. Майкл Феллон додав, що Башар Асад, як людина, яка травить власний же народ, не має права бути очільником країни.
Нагадаємо, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація, що держсекретар США Рекс Тіллерсон під час свого візиту до Москви 11-12 квітня представить Кремлю переконливі докази їх причетності до подій в Сирії.