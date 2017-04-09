Не з пустими руками: держсекретар США їде до Москви з доказами причетності РФ до хімічної атаки в Сирії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон, який наступного тижня відвідає російську столицю, має переконливі докази, які підтверджують, що в Кремлі було відомо про використання режимом діючого президента Сирії Башара Асада хімічної зброї проти мирного населення. Американські ЗМІ заявляють, що ці докази Тіллерсон має наміри представити російській владі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Також зазначається, що Тіллерсон володіє доказами того, що Москва намагалася приховати смертельнонебезпечну речовину зарін, якою минулого тижня атакували мирне населення Сирії, внаслідок чого загинуло 87 людей. Держсекретар США має наміри вимагати від російського президента Володимира Путіна припинити підтримувати сирійську владу.
Варто нагадати, що американський посадовець збирається відвідати Російську Федерацію 11 та 12 квітня. Напередодні британський міністр закордонних справ Борис Джонсон відмовився від власного візиту до Москви через події в Сирії, зауваживши, що Рекс Тіллерсон висловить спільну позицію Заходу щодо цього питання.