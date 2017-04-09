Журналіст спрогнозував подальшу долю Путіна, якщо Трамп нанесе удар по Північній Кореї

Відомий російський журналіст і блогер Акрадій Бабченко на своїй сторінці у Facebook висловив переконання, що, після удару США по військовій базі сирійського диктатора Асада, велику поразку Путіна визнає лише та частина російської аудиторії, яка не дивиться телевізор. Про це інформує replyua.net.
«Ніякого приниження Путіна, звичайно ж, не існує. Приниження Путіна є тільки в нашому Facebook, де мешкає дай бог якщо один відсоток населення, який пам'ятає канву подій далі, ніж на три дні. У всій решті країні, де короткострокова пам'ять обмежується програмою телепередач на сьогодні, кожна витівка Трампа рейтинг Путіна тільки підвищує. Диви, а Кургінян мав рацію - прокляті американці і правда хочуть на нас напасти! Думаю, в Останкіно зараз тільки руки потирають. Бомбардування Белграда давно вже перестала надавати необхідний ефект, а тут тобі такий асортимент - і «Томагавки» по Сирії, і авіаносна група в Тихому океані. Ух! Тільки вибирай», - зазначив Бабченко. Так само, на думку блогера, можливий удар США по Північній Кореї лише призведе до зростання популярності Путіна.
«А якщо в Кореї там зараз у кого-небудь що-небудь заграє і хтось по комусь вдарить - рейтинг Путіна злетить до ста відсотків. І тут почнеться патріотична істерика, формування добровольчих батальйонів і антиамериканські погроми. Ну, як завжди тут буває в сімнадцятому році. А потім все закінчиться відомо чим», - резюмує Бабченко.