Бабченко: Трамп ударил по Сирии, но не по рейтингу Путина

Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что никакого унижения президента РФ Путина, конечно же, не существует. Унижение Путина есть только в нашем фейсбуке, где обитает хорошо, если один процент российского населения, который помнит канву событий дальше, чем на три дня. Во всей остальной России, где краткосрочная память ограничивается программой телепередач на сегодня, каждая выходка президента США Трампа рейтинг Путина только повышает.
По словам Бабченко, исходя из новостей, которые показывают российские телеканалы, большинство россиян начинают понимать, что, оказывается, Путин был прав, когда говорил, что нужно увеличивать обороноспособность, потому что американцы и правда в любой момент могут напасть. «Думаю, в «Останкино» сейчас только руки потирают. Бомбардировка Белграда давно уже перестала оказывать необходимый эффект, а тут тебе такой ассортимент - и «Томагавки» по Сирии, и авианесущая группа в Тихом океане. Ух! Только выбирай, а, если в Корее там сейчас у кого-нибудь что-нибудь взыграет и кто-нибудь по кому-нибудь вмажет – рейтинг Путина взлетит до ста процентов», – написал журналист.
Он добавляет, что вот тогда начнется патриотическая истерика, формирование добровольческих батальонов и антиамериканские погромы, ну, как всегда в России бывает в семнадцатом году, а потом все закончится известно чем.