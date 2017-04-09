валюта
СпецтемаПионтковский: Трамп сделал из себя посмешище

Бабченко: Трамп ударил по Сирии, но не по рейтингу Путина

Бабченко: Трамп ударил по Сирии, но не по рейтингу Путина
Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что никакого унижения президента РФ Путина, конечно же, не существует. Унижение Путина есть только в нашем фейсбуке, где обитает хорошо, если один процент российского населения, который помнит канву событий дальше, чем на три дня. Во всей остальной России, где краткосрочная память ограничивается программой телепередач на сегодня, каждая выходка президента США Трампа рейтинг Путина только повышает.

По словам Бабченко, исходя из новостей, которые показывают российские телеканалы, большинство россиян начинают понимать, что, оказывается, Путин был прав, когда говорил, что нужно увеличивать обороноспособность, потому что американцы и правда в любой момент могут напасть. «Думаю, в «Останкино» сейчас только руки потирают. Бомбардировка Белграда давно уже перестала оказывать необходимый эффект, а тут тебе такой ассортимент - и «Томагавки» по Сирии, и авианесущая группа в Тихом океане. Ух! Только выбирай, а, если в Корее там сейчас у кого-нибудь что-нибудь взыграет и кто-нибудь по кому-нибудь вмажет – рейтинг Путина взлетит до ста процентов», – написал журналист.

Он добавляет, что вот тогда начнется патриотическая истерика, формирование добровольческих батальонов и антиамериканские погромы, ну, как всегда в России бывает в семнадцатом году, а потом все закончится известно чем.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

Срочно: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах
Важное за сутки
09 апр 2017
24484

Кирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

Война на востоке страны идет сразу по нескольким направлениям: военном, экономическом, дипломатическом, энергетическом. Сейчас боевики активизируют свою деятельность, потому что дипломатически Россия

09 апр 2017
9467

Трамп предупредил Путина, что будет, если экономически слабая Россия не прекратит гонку вооружений, – блогер

Фото, снятые после того, как США нанесли удар по территории Сирии, наглядно демонстрируют тот факт, что показательный удар «Томагавками» по авиабазе был не военной операцией, а политической

08 апр 2017
8558

«Жизнь в другой реальности»: в МИД РФ истерически прокомментировали отмену визита Джонсона

Мария Захарова, которая является официальным представителем российского внешнеполитического ведомства, выступила с комментарием новости о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Последние новости

Інтриги Тимошенко проти уряду Гройсмана приречені на поразку, – експерт

Бабченко: Трамп ударил по Сирии, но не по рейтингу Путина

Эксперт: Украине нужно потушить «пожар» выборов в ДНР и ЛНР пока Россия занялась агитацией

Ахеджаков объяснил, кто запускает в Украине ложь о рынке земли и почему пшеница 7 сорта не нравится Ляшко и Тимошенко

Ким Ахеджаков: совсем скоро в политике Украины появится новый тренд – «команда»

В украинских центрах прекратили оформление и выдачу загранпаспортов

Фэллон обвинил Путина в гибели мирных сирийцев

Верняев стал победителем зачета Кубка мира

Теракт в церкви Египта: минимум 25 погибших

Трамп предупредил Путина, что будет, если экономически слабая Россия не прекратит гонку вооружений, – блогер

Блогер: российская военная мощь – продукт пропаганды

Кирилл Сазонов: в Москве в ярости от решения Украины, Польши и стран Балтии

Ницой снова устроила скандал из-за украинского языка

Трамп готовится к новой военной операции

Тиллерсон: сначала мы решаем проблему с терроризмом, а потом с режимом Асада

Политик: Асад тянет за собой в ад и Россию

Ученые НАСА: 19 апреля к Земле приблизится крупнейший астероид

Казанский: боевики «ДНР» угрожают жителям, но положение у них безвыходное

Полиция Норвегии предотвратила мощный теракт

Публицист: США перекроют финансирование строительства российских трубопроводов

 Новости за день