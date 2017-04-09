Блогер: российская военная мощь – продукт пропаганды

Удар Соединенных Штатов по сирийской базе правительственных войск, где также находились и российские военные, свидетельствует о том, что военная мощь России – это всего лишь продукт пропаганды. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Алексей Арестович, известный блогер и военный эксперт.
«Реальных политических, военных или же экономических возможностей российского «войска» хватит только на пару недель открытой войны с субъектом международного права, размер которого примерно с Кыргызстан», пишет Арестович. По его мнению, даже атомное оружие России не поможет. «Вот теперь, когда уже все и всем понятно, когда Россию можно подгонять мокрой тряпкой, можно переиграть международную ситуацию вокруг недоразумения, которое занимает одну девятую часть суши. Они еще много лет будут пугаться и пытаться доказать и рассказать, как все мы дружно не можем. Их, кроме как к торговле, больше ни к чему нельзя подпускать», подчеркнул блогер.
Напомним, что в ночь на 7 апреля США нанесли удар по военной базе в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака на мирное население.