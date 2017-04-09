Пионтковский рассказал, что может нанести самый большой удар по правящему режиму в России

Российская пропаганда будет проклинать Украину и после того, как украинцы получат безвизовый режим, однако успехи Украины в экономике, а также в евроинтеграции нанесут серьезный удар по нынешнему российскому режиму.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, известный российский публицист и журналист. По его словам, российская пропаганда не изменится после того, как Украина получит безвиз, и Кремль все равно продолжит проклинать Украину, кроме того, предоставление безвиза не произведет никакого впечатления на россиян, у которых сейчас множество других проблем, в том числе и падение уровня жизни.
«Безвиз не является отдельной акцией, но эта новость весьма позитивная, которая демонстрирует и общий успех страны, в экономике и евроинтеграции. Безвиз не произведет должного впечатления на россиян, но все остальные успехи, несомненно, нанесут удар по действующему режиму России», уверен Пионтковский. По его мнению, режиму Путина осталось совсем недолго, однако и следующий режим не станет самым лучшим.