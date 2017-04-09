Бизнесмен: американские ракеты обрушили фондовый рынок России

Ударная волна от «Томагавков», сброшенных на Сирию, докатилась до России, до Московской фондовой биржи, где резко обвалились государственные облигации и котировки. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет бизнесмен Евгений Платон.
По его словам, по итогам пятничных торгов, индекс ММВБ упал сразу на 1,68 процентов, суммарная цена всех акций, входящих в него, уменьшилась на 169 миллиардов рублей. «Удар ракетами «Томагавк» по военной базе правительственных войск Сирии, откуда осуществлялась химическая атака на мирное население, стал первым случаем прямого вмешательства Соединенных Штатов в сирийскую войну, которая продолжается уже шесть лет. Россия ответила США – вышла из соглашения о безопасности полетов, и тем самым фактически угрожает сбивать американские самолеты в случае опасности», пишет Платон.
По словам бизнесмена, Дмитрий Песков, путинский пресс-секретарь, уже заявил о том, что теперь риск столкновения с американской авиацией резко возрастает, и действия Соединенных Штатов теперь рассматриваются Россией, как агрессия против ее союзника.