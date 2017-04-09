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Блогер: Путин будет мстить Трампу, но не в Сирии, а на Донбассе

Блогер: Путин будет мстить Трампу, но не в Сирии, а на Донбассе
Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по Сирии, однако Владимир Путин этого не забудет и обязательно отомстит Трампу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Дмитрий Спивак, известный блогер.

По его словам, Трамп лишил Путина маневров в Сирии, и у него остался только один доступный регион – украинский Донбасс. «Путина нужно знать. То, что случилось в Сирии, может привести к очень негативным и неожиданным последствиям со стороны российского президента. В этом случае Путин должен или уйти, или отреагировать на действия Трампа, а уходить Путин не собирается», отметил Спивак. По мнению блогера, на Ближнем Востоке расклад сил сейчас не в пользу РФ, и Путин не станет противодействовать США, однако, если зверя загнать в угол, он становится непредсказуемым, и, зная непредсказуемость президента РФ, это очень настораживает, но он уже не будет драться на территории Сирии.

Спивак напомнил, что за последнее время Москва допустила много промахов против Вашингтона, и у Путина остается один доступный регион – Донбасс, и именно там он будет демонстрировать ответ всему миру.
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