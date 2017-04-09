Піонтковський розповів, як Україна остаточно може покласти край режиму Путіна

Кремлівська пропаганда продовжить проклинати Україну і після надання їй безвізового режиму з Євросоюзом, проте очевидний успіх України в економіці і на шляху євроінтеграції завдасть найбільшого удару по правлячому режиму в Росії. Таку думку «Обозревателю» висловив російський політолог, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський, інформує replyua.net.
Відповідаючи на питання, як зміниться риторика кремлівської пропаганди після отримання Україною безвізу, він запевнив: «Вона не зміниться. Вони будуть вас проклинати. Точно так же, як кинутий чоловік завжди проклинає пішла від нього дружину».
Піонтковський не сумнівається і в тому, що на пересічних росіян ця подія також не проведе дуже великого враження. «У них зараз маса інших проблем, перш за все, різке падіння рівня життя», - пояснив він. Разом з тим політик підкреслив: «Не ця окрема акція, хоча і дуже позитивна, але в цілому успіх України, серйозний успіх в її економіці, успіх на шляху європейської інтеграції, звичайно, справить колосальне враження на росіян і завдасть найбільший удар по режиму в Росії». «Я вже не кажу по путінському режиму - путінському вже недовго залишилося. Але і наступний, постпутінський буде не найкращим», - зауважив він.