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Столкновение поездов в России: более 50 пострадавших

Столкновение поездов в России: более 50 пострадавших
Железнодорожная авария вчера поздно вечером произошла на перегоне станций Фили-Кунцево 2, на Белорусском направлении Московской железной дороги, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу РЖД. По последним данным, в результате столкновения двух составов пострадали не меньше 50 человек.

На перегоне столкнулись электричка и пассажирский состав. В МЧС России при этом также отметили, что среди тех, кто обратился за помощью к медикам, пришлось госпитализировать двенадцать человек, и среди них двое подростков. Весь список пострадавших несколько часов назад был опубликован на сайте МЧС. Авария произошла около одиннадцати часов вечера. Как подчеркнули следователи, по предварительной версии электропоезд, который направлялся из Москвы в Усово, столкнулся с пассажирским составом, который следовал по маршруту Москва-Брест.

Машинист пригородного электропоезда заметил человека, перебегавшего пути в неположенном месте, и-за чего был вынужден применить экстренное торможение. В момент торможения в электричку врезался пассажирский поезд. С рельс сошли одна секция локомотива поезда и два вагона электрички. В электричке пассажиров не было, а в поезде Москва-Брест находились около 455 пассажиров.
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