Росія проводить військові навчання в Криму

Спецназ Російської Федерації розпочав військові навчання на території окупованого Кримського півострова, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Одна із бригад спецпризначення Південного військового округу Російської Федерації перемістилася на територію полігонів Краснодарського краю та анексованого Кримського півострову. Відомо, що у військових навчаннях беруть участь більше 450 солдат, а також задіяно більше сотні спеціальної військової техніки. Попередні навчання на території Криму проводилися в кінці березня. Тоді у тренуваннях брали участь Повітрянодесантні війська Російської Федерації. У Генеральному штабі України заявили, що такі дії зі сторони Москви є незаконними.
Нагадаємо, раніше в Кремлі анонсували проведення великої кількості військових навчань впродовж 2017 року. В Європі з тривогою відреагували на це. Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що такі повідомлення з Москви можна вважати прагненням налякати Захід брязканням зброї. Крім того, політики Заходу припускають, що майбутні військові тренування Росії спільно з Білоруссю в вересні цього року можуть бути використані в якості плацдарму для нових провокацій.