Вони живуть у своїй реальності – у МЗС РФ прокоментували скасування візиту британського міністра

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували причину, чому було скасовано візит британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона до російської столиці, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Речниця зовнішньополітичного відомства Росії Марія Захарова заявила, що причина, через яку було скасовано візит Бориса Джонсона, є абсурдною. Вона також звинуватила представників Заходу в тому, що «вони живуть у власній реальності», заявляючи, що «спочатку Захід намагається створювати колективний план, згодом самостійно змінює його, вигадуючи зовсім абсурдні причини».
Нагадаємо, сьогодні у Великобританії заявили, що візит Джонсона до Москви, який мав відбутися 10 квітня, було скасовано. У британському міністерстві закордонних справ аргументували своє рішення ескалацією конфлікту в Сирії, додаючи, що офіційний Лондон прагне посилити переговорний процес з представниками країни «Великої сімки» , щоб обговорити сирійську проблему та підтримку, яку надає Кремль для режиму нинішнього сирійського президента Башара Асада.